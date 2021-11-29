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    Neslihan Atagül kırmızı halıda

    Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Dubai'de kırmızı halıda güzelliğiyle büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:14
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    Neslihan Atagül kırmızı halıda

    Rol aldığı dizilerle yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Dubai'de kırmızı halıda yürüdü.

    Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, güzelliği ve zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

    ÖZEL HAZIRLANDI

    Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.

    Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da bir otelin açılışı için Dubai'ye gitmişti.

    Fransızların konuştuğu Neslihan Atagül'ün en beğenilen kareleri FOTO GALERİ

    Neslihan Atagül kırmızı halıda #1Neslihan Atagül kırmızı halıda #2Neslihan Atagül kırmızı halıda #3Neslihan Atagül kırmızı halıda #4

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