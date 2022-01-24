Soğuk havaya aldırış etmeyen Neslihan Atagül, mini şortuyla kar keyfi yaptı.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Ünlü oyuncunun, kar kombini ise dikkat çekti. Atagül, kısacık şortu ile karlar içinde poz verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini çıkardı.

ŞORTLA ÇIKTI

Evinin bahçesinde kar keyfi yapan oyuncunun, kombini ise dikkat çekti. Havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Atagül, mini şortuyla dışarıya çıktı. Bu anları Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Doğulu, dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti. Ünlü oyuncu, bir süre kaldığı bahçede köpeğiyle oyunlar da oynadı.

Neslihan Atagül, mini şortuyla karla oynadı VİDEO