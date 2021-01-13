Neslihan Atagül rahatsızlandı

Nagehan Alçı: Özür dilenecek bir şey demedim

Trudeau, kabinesine bir Müslüman bakan daha ekledi

Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanan kadın yakalandı

İzmir'de etkili yağış, su baskınlarına neden oldu

Nakdi ücret desteği ile istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı arttı

Fatih Karagümrük, Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı

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