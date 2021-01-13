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    Neslihan Atagül rahatsızlandı

    Bu aralar zamanının çoğunu dizinin çekimlerinde geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 07:20
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    Neslihan Atagül rahatsızlandı

    Sefirin Kızı'nda başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül, bu aralar sağlık sorunları yaşamaya başladı.

    GEÇİRGEN BAĞIRSAK

    Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu belirtildi.

    YAŞAM KALİTESİ DÜŞTÜ

    Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı belirtildi.

    Neslihan Atagül rahatsızlandı #1

    Neslihan Atagül rahatsızlandı #2

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