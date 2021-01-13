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- Neslihan Atagül rahatsızlandı
Neslihan Atagül rahatsızlandı
Bu aralar zamanının çoğunu dizinin çekimlerinde geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 07:20
Sefirin Kızı'nda başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül, bu aralar sağlık sorunları yaşamaya başladı.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK
Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu belirtildi.
YAŞAM KALİTESİ DÜŞTÜ
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül'ün 10 gün rapor aldığı belirtildi.