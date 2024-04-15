Neslihan Atagül tarıma el attı! Eline çapayı aldı, işe başladı Evinin bahçesinde toprak işleriyle uğraştığı anları paylaşan Neslihan Atagül'e sosyal medyadan yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Neslihan Atagül, evini yeniledi.

Evinde kocaman bir bahçe oluşturan Atagül, ekranlarda yer almayınca eline çapayı aldı.

Tarıma başladı

Eline aldığı çapayla bahçeye giren Neslihan Atagül, "Başladık" notunu düşerek peş peşe kareler yayınladı.

Bahçesindeki toprağı belleyip, yeşillikleri de sulayan güzel oyuncu, "Toprak işi bizden sorulur. " dedi.

Ayrıca Tiktok'tan da geri kalmak istemeyen ve yeni bir hesap açan Neslihan, tarımla uğraştığı anları oradan da yayınladı.