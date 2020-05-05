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- Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı
Magazinin en sevilen çiftleri arasında bulunan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, çektikleri video ile gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 08:32
Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile arabada Barış Manço'nun Bal Böceği şarkısına eşlik ettikleri anları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"DERDİYLE DİVANE OLANLARA"
Doğulu'nun, eşine aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. Kadir Doğulu, "Derdiyle divane olanlara, bal böceklerine gelsin." yorumunda bulundu.