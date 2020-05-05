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Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı

Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu düet yaptı

Magazinin en sevilen çiftleri arasında bulunan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, çektikleri video ile gündem oldu.