Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika'ya gidiyor

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Kadir Doğulu, muhabirlerin, "Tatil planınız var mı?" sorusuna yanıt verdi.

İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül 2014’te biten ‘Fatih Harbiye’nin setinde tanışıp aşık olmuştu.

Eşi Neslihan Atagül ile geçtiğimiz haftalarda Seyşeller'de tatil yapan Kadir Doğulu, yeni rotalarını açıkladı.

Rota oluşturuluyor

Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile tekrar aynı seti paylaşacak olan Doğulu çekimlerden önce tatil yapacaklarını açıkladı ve ekledi: "Güney Yarım Küre'de olur tahmini bu sefer tatil, Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz."