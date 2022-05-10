Petrol
104.75
-1.12%
Euro
16.01
0.45%
Dolar
15.14
0.35%
Altın
907.50
0.91%
Borsa
2466
0.28%
Bitcoin
507.000
-0.55%
BTXN Coin
14.26
-8.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika'ya gidiyor

    Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Kadir Doğulu, muhabirlerin, "Tatil planınız var mı?" sorusuna yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 08:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika'ya gidiyor

    İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül 2014’te biten ‘Fatih Harbiye’nin setinde tanışıp aşık olmuştu.

    Eşi Neslihan Atagül ile geçtiğimiz haftalarda Seyşeller'de tatil yapan Kadir Doğulu, yeni rotalarını açıkladı.

    Rota oluşturuluyor

    Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile tekrar aynı seti paylaşacak olan Doğulu çekimlerden önce tatil yapacaklarını açıkladı ve ekledi: "Güney Yarım Küre'de olur tahmini bu sefer tatil, Afrika'ya gitmeyi düşünüyoruz."

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika ya gidiyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Kastamonu'da selin yıktığı sanayi siteleri yenilendi
    Gündem

    Kastamonu'da selin yıktığı sanayi siteleri yenilendi

    Fiat Egea modellerine zam: İşte 3 aylık fiyat değişimi
    Otomobil

    Fiat Egea modellerine zam: İşte 3 aylık fiyat değişimi

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir