Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk çocukları dünyaya geldi

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"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Atagül geçtiğimiz aylarda, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran güzel oyuncu, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla haberi resmen paylaşmıştı.

BEBEK DOĞDU

Çiftin, bebeklerinin bugün dünyaya geldiği ve sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.