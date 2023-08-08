Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu teknede tatil yapıyor Teknede tatil yapan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşk tazeledi.

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Magazin dünyasının oyuncu çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti.

Teknede tatil

Daha önce de ihanet iddialarıyla gündeme gelen ve her defasında yalanlayan ünlü çift, yine hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti.

Şimdilerde birlikte tatilde olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti teknede aşk tazeledi.

Koy koy gezip yazın tadını çıkaran ikili, tatilden kareleri de sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi. Takipçileri ünlü oyunculara beğeni yağdırdı.