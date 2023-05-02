Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması Ekranların iki ünlü oyuncusu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ihanet iddiaları sonrası ilk kez konuştu.

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2016 yılında Neslihan Atagülile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekânında kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Görüntülerin ardından boşanma iddiası gündeme gelen çift, evliliklerinde sorun yaşamazken birlikte yurt dışına çıktı.

Formula 1 yarışını izlemek için Azerbaycan’a giden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde ihanet iddiasıyla gündeme gelen ikili, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Çok takdir edilesi"

Eşinin görüntülerinin ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Atagül, soru karşısında tepki göstererek "Bizim özümüze dair neyi merak ettiniz siz? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi." şeklinde konuştu.

"Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun"

Eşinin ardından konuşan Kadir Doğulu ise "Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizin hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği... Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. 'Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?' diye sorabilirsin.

Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin." dedi.