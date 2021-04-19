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    Neslihan Atagül: Yayılacaksa aşk yayılsın

    Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile romantik bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 14:49
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    Neslihan Atagül: Yayılacaksa aşk yayılsın

    Sefirin Kızı isimli dizi ile yeni sezona hızlı bir giriş yapan Neslihan Atagül, rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

    EVİNDE DİNLENİYOR

    Güzel oyuncu, geçirgen bağırsak sendromuna yakalandığını ve tedavi gördüğünü sevenleriyle paylaşmıştı.

    Şimdilerde evinde dinlenen ve zamanın büyük bir bölümünü ailesine harcayan Atagül, aşka geldi.

    ROMANTİK PAYLAŞIM

    2016 senesinde hayatını birleştirdiği meslektaşı Kadir Doğulu ile mutu bir evlilik süren oyuncu, romantik bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Atagül, paylaştığı fotoğrafa ise, “Yayılacaksa aşk yayılsın” notunu düştü.

    Neslihan Atagül: Yayılacaksa aşk yayılsın #1Neslihan Atagül: Yayılacaksa aşk yayılsın #2

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