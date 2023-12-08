Neslihan Atagül, yazın bittiğine inanamadı Geçtiğimiz gün yurt dışı paylaşımlarıyla konuşulan Neslihan Atagül, yazın bittiğini yeni fark etti.

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7 yıldır evli olduğu kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu tarafından sürekli ihanete uğradığı iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül, dedikodulara kulak tıkayıp Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan eşinin yanında durmuştu.

Boşanma iddialarının aksine evliliğine sahip çıkan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla konuşuldu.

"Yaz bitti mi?"

. Kış ortasında "Yaz bitti mi?" diyerek paylaşım yapan Atagül, sosyal medyanın diline düştü.

Yazdan kalma fotoğraflarını paylaşırken, arada eşi Kadir Doğulu'ya da yer vermeyi unutmadı.

Güzel oyuncunun yazın bittiğini yeni fark ediyor olması yorumları beraberinde getirdi.