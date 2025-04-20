Neslihan Atagül’den eşi Kadir Doğulu’ya duygusal doğum günü mesajı

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Ekranların sevilen oyuncu çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, hem özel hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

2016 yılında evlenen çift, geçtiğimiz ay ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oğullarına Aziz adını veren ikili, doğum haberini "Aziz oğlum hoş geldin" notuyla duyurarak büyük beğeni toplamıştı.

KADİR DOĞULU 43 YAŞINDA

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen çiftin mutluluğuna bir kutlama daha eklendi. Kadir Doğulu, 19 Nisan’da 43 yaşına bastı.

Eşi Neslihan Atagül de bu özel günü duygusal bir paylaşımla kutladı.

"GÜVENLİ LİMANIM"

Aralarında oğulları Aziz’in de bulunduğu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Atagül, eşine şu sözlerle seslendi:

“Babacığım, doğum günün kutlu olsun. Sen benim güvenli limanım, yol göstericim ve dayanağımsın. İyi ki doğdun. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum.”