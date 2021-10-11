Neslihan Atagül'den günaydın pozu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül, yatakta poz verdi.

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile yurt dışına çıktı. Ünlü ismin efektli günaydın pozları ise dikkat çekti.

29 yaşındaki Atagül, odasında verdiği efektli pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"FİLİNTA GİBİYİM"

Atagül, beyaz tişörtü ve mini eteği ile eşine poz verdi. Paylaşımına 'Günaydın' notunu düşen oyuncunun tişörtünün üzerindeki "Filinta gibiyim" yazısı dikkat çekti.