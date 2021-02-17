Neslihan Atagül'den sanatsal pozlar

Neslihan Atagül, yeni paylaşımları ile sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, "Sefirin Kızı" dizisinden bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Instagram'da yaklaşık 12 milyon takipçisi bulunan Neslihan Atagül, hayranları tarafından dikkat çeken yeni bir paylaşıma imza attı.

"BİR ZAMANLAR"

Sosyal medyayı aktif kullanan 28 yaşındaki sevilen oyuncunun, Instagram'dan "Bir zamanlar..." notunu düşerek hayranlarına sunduğu son fotoğrafları büyük ilgi gördü.