Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozları

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"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2016'da dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

OĞLU OLACAK

Heyecanı günden güne büyüyen ünlü oyuncu, İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı.

"24. HAFTADAN BİLDİRİYORUM"

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni hamilelik pozlarını "24. haftadan bildiriyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

6 aylık hamile olan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozlar, büyük ilgi gördü.

Karnının iyice büyüdüğü görülen Atagül'ün paylaşımına binlerce beğeni ve "En güzel anne", "Hamilelik çok yakıştı", "Sayılı gün çabuk geçer" gibi yorumlar geldi.

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Öte yandan geçtiğimiz ay doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan Neslihan Atagül, "Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.