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    Neslihan Atagül'ün annesi

    Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 07:33
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    Neslihan Atagül'ün annesi

    Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

    RUS KÖKENLİ

    Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün şimdi de annesinin fotoğrafını paylaştı. Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.

    Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.

    Neslihan Atagül ün annesi #1

    Neslihan Atagül ün annesi #2

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