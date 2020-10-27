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Neslihan Atagül'ün annesi
Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül'ün annesi ile benzerliği şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 07:33
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
RUS KÖKENLİ
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün şimdi de annesinin fotoğrafını paylaştı. Atagül'ün annesi ile benzerliği gören herkesi şaşkına çevirdi.
Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.