Neslihan Atagül'ün cami ziyareti! Başını örtüp poz verdi Yer aldığı projeler sayesinde ünlü Türkiye'yi aşan oyuncu Neslihan Atagül, Dubai'de Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti.

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Yer aldığı projelerdeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, Abu Dhabi’de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak katıldı.

Formula 1 Grand Prix için Abu Dhabi’ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, buradan pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Şeyh Zayid Camii'sine gitti

Önceki gün yarışı izleyen Neslihan Atagül, Dubai'de Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti.

Başını örtüp poz veren ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, özel hayatlarıyla manşetlerden düşmüyor.