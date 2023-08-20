Neslihan Atagül'ün doğum gününe özel video! Neslihan Atagül'ün yeni yaşını kutlayan Kadir Doğulu sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Neslihan Atagül'ün doğal ve sempatik halleri dikkati çekti.

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Eşi Kadir Doğulu ile ilgili zor zamanlardan geçen Neslihan Atagül'ün keyfi yerinde...

Eşinin başka kadınla olan sarmaş dolaş görüntülerini geride bırakan Atagül, bugün yeni yaşını kutluyor.

31 yaşına giren oyuncunun videosunu paylaşan Kadir Doğulu ise aşkını dile getirdi.

Neslihan Atagül 31 yaşında!

Eşi Kadir Doğulu'dan boşanmayacağını ve onu sevdiğini her fırsatta dile getiren Neslihan Atagül, yeni yaşını kutluyor.

Şu sıralar tatilde olan ve yeni sezona hazırlanan oyuncunun doğum gününe özel ise eşi Kadir Doğulu'dan bir video geldi.

Kadir Doğulu sosyal medyadan yayınladığı videoya, "Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun... Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.