Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu sevgisi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun aşk dolu açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.

Gecenin Ucunda'da başrolleri paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, birbirlerine olan aşklarını herkesin önünde dile getirmeye devam ediyor.

"O kadar çok seviyorum ki"

Neslihan Atagül, katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu’ya olan aşkını yine haykırdı. Ünlü oyuncu, “O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım.” dedi.

"Benim hedefim karımın memnuniyeti"

Kadir Doğulu da eşinin bu sözleri sorulduğunda “Benim hedefim karımın memnuniyeti. Onun memnuniyeti geri kalan herkesi memnun edecektir düşüncesiyle hareket ediyorum.” diye yanıt verdi.