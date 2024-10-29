Neslihan Atagül'ün kardeşine benzerliği gündem oldu! Kardeşlere yorum yağdı

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2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, şu sıralar bambaşka bir heyecan içinde; anne olmaya hazırlanıyor.

BEBEĞİNİ BEKLİYOR

Hamileliğinde 5. ayı geride bırakan ünlü oyuncu, bir erkek bebek bekliyor.

Magazin gündeminde her zaman yer alan Atagül, bu kez ağabeyiyle gündeme geldi.

İlkay Atagül'ün ünlü kız kardeşiyle olan benzerliği ise, ünlü ismin hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

ANNE RUS

Babaları Türk, anneleri Beyaz Rus (Belarus) olan Atagül kardeşler, adeta birbirlerinin ikizi gibi benziyorlar. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren ağabey İlkay Atagül, genellikle basından uzak duruyor. Kendisi, evli ve bir kız çocuğu babası.