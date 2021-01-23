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    Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü

    Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan Neslihan Atagül’ün yeni görüntüsü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 11:02
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    Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini üzdü

    Oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı.

    Neslihan Atagül'ün yerine ise Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

    SON HALİ SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

    Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri oyuncudan yeni bir kare geldi.

    Şu sıralar evinde dinlenen oyuncunun son hali, hayranlarını bir hayli üzdü.

    Neslihan Atagül ün son hali sevenlerini üzdü #1

    DEĞİŞİM YÜZÜNE YANSIDI

    Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün yaşadığı değişim, yüzüne yansıdı.

    Neşeli gözükmeye çalışan Atagül’ün oldukça yorgun olduğu gözlendi.

    Neslihan Atagül ün son hali sevenlerini üzdü #2

    Neslihan Atagül ün son hali sevenlerini üzdü #3

    Neslihan Atagül ün son hali sevenlerini üzdü #4

    Neslihan Atagül ün son hali sevenlerini üzdü #5

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