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- Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor
Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor
Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, nasıl bir insan olduğunu anlattı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 14:51
Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Neslihan Yeldan, her zaman iyi bir insan olmaya çalıştığını söyledi.
"ŞEVKATLİYİMDİR"
Set arasında röportaj veren Neslihan Yeldan, kendisini anlatması istenince "Ben iyi kalpli birisi olmaya çalışıyorum. Hayata güzel bakmaya çalışıyorum.
Şevkatliyimdir. Empati kurabilirim ama biraz da huysuzumdur" ifadelerini kullandı.