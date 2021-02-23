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    Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor

    Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, nasıl bir insan olduğunu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 14:51
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    Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor

    Şimdilerde 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Neslihan Yeldan, her zaman iyi bir insan olmaya çalıştığını söyledi.

    "ŞEVKATLİYİMDİR"

    Set arasında röportaj veren Neslihan Yeldan, kendisini anlatması istenince "Ben iyi kalpli birisi olmaya çalışıyorum. Hayata güzel bakmaya çalışıyorum.

    Şevkatliyimdir. Empati kurabilirim ama biraz da huysuzumdur" ifadelerini kullandı.

    Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor #1

    Neslihan Yeldan, iyi insan olmak için uğraşıyor #2

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