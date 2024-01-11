Neslim Güngen boşanıyor: 'Kocam beni eskortla aldatıyor' Ünlü fenomenlerden Neslim Güngen, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla kocasının ihanetini ifşa etmişti. Avukatından açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletilmiş; sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen’e bir darbe de 11 yıllık eşi İnanç Güngen’den geldi.

"Nasıl güçlü kalabilirim?"

Instagram hesabından kocasının ihanetini gözyaşları içinde ifşa eden Neslim Güngen, "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı eskort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.

Avukatı açıklama yaptı

Neslim Güngen boşanma davası açtı ve avukatından ilk açıklama geldi. Avukat Bulutcan Kıran; 'Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır.' ifadelerini kullandı.