Nesrin Cavadzade, 2.5 milyon lira kazanacak

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’dan ayrıldıktan sonra kendini işine adadı.

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, evlilik teklifi aldığı meslektaşı Gökhan Alkan ile ayrıldıktan sonra kendini işe verdi.

2.5 milyon lira

Güzel oyuncu, bir kozmetik firmasının yüzü oldu. Cavadzade'nin, bu anlaşmadan 2.5 milyon lira kazanacağı öğrenildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına sessiz kalmayı tercih ediyor.