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Nesrin Cavadzade aşık oldu! Pamir Pekin ile aşk yaşıyor

Nesrin Cavadzade aşık oldu! Pamir Pekin ile aşk yaşıyor Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yine aşık oldu.