Nesrin Cavadzade: Beni bu halde annem tanımaz

Nesrin Cavadzade: Beni bu halde annem tanımaz

Son dönemde meslektaşı Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cavadzade, gazetecilerden kaçıyor.

Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Koronavirüs salgınına karşı maske takmayı ihmal etmeyen Cavadzade, gözlük takarak da kendini kamufle etmeye çalıştı.

"HALAL OLSUN"

Basın mensuplarının kendisni tanımasına şaşıran 38 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar sizlere helal olsun, beni bu halde annem bile tanımaz" dedi.

Cavadzade, ayrıldığı iddia edilen Gökhan Alkan hakkında tek kelime etmedi.