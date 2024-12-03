Nesrin Cavadzade beyaz dekolteli elbisesiyle gündem oldu! Görenler yorum yapmadan geçemedi

Haber Merkezi
Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, önceki akşam bir ödül gecesinde davetliydi.
Şu sıralar Sandık kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat veren ünlü oyuncu, beyaz renkte boğazlı ilginç derin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
DEKOLTENİN GENİŞLİĞİ OLAY OLDU
Dekolteli elbisesiyle pozlar veren Cevadzade, elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu. Elbisesinin ön tarafının komple dekolteden oluşan ünlü isme tarzıyla ilgili birçok yorum yapıldı.
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