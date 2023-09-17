Nesrin Cavadzade duyurdu! Kavuşuyoruz... Son olarak Üç Kuruş dizisiyle ekranlarda boy gösteren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla setlere geri döndüğünü açıkladı.

ensonhaber.com Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle tanınan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı anları paylaşan ve eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu, Üç Kuruş'tan sonra setlere ara verdi. Hayranlarının geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Cavadzade, sosyal medyadan müjde verdi. Dönüyor! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nesrin Cavadzade, "Duyduklarınız, okuduklarınız doğru. Özledim ve kavuşuyoruz. Çok az kaldı" diyerek setlere döndüğünü duyurdu.

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