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    Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 07:53
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    Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar

    Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti.

    İLİŞKİ CİDDİ

    Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

    "AŞK"

    Çiftten Nesrin Cavadzade, önceki gün sevgilisi Gökhan Alkan ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cavadzade, paylaşımlarına da "Amore" (aşk) notunu düştü.

    Oyuncu aşıkların fotoğraflarına hayranlarından büyük ilgi gördü.

    Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar #1

    Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar #2

    Nesrin Cavadzade-Gökhan Alkan çiftinden yeni pozlar #3

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