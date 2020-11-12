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    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı

    Nesrin Cavadzade ve bir aydır birlikte olduğu Gökhan Alkan’ın ilişkisi evliliğe gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 07:52
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 09:12
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    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı

    Aynı dizideki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Tarabya'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Cavadzade, gecede sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Dört saat süren sohbet sonrası hesabı Alkan’ın ödediği görüldü.

    BABA KONUŞTU

    Cavadzade’nin babası, “Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?” sorusuna, “Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz.” cevabını verdi.

    GÖKHAN HEMEN DAMAT OLMAK İSTİYOR

    Alkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Taşın kalbini de yosun sarıyor.” açıklamasıyla ilgili, “Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz.” dedi.

    Alkan, “Evliliğe giden bir ilişki mi?” sorusuna ise, “İnşallah” yanıtını verdi.

    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı #1

    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı #2

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