Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan’ı ailesiyle tanıştırdı

Nesrin Cavadzade ve bir aydır birlikte olduğu Gökhan Alkan’ın ilişkisi evliliğe gidiyor.

Aynı dizideki rol arkadaşlığı aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Tarabya'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Cavadzade, gecede sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Dört saat süren sohbet sonrası hesabı Alkan’ın ödediği görüldü.

BABA KONUŞTU

Cavadzade’nin babası, “Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?” sorusuna, “Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz.” cevabını verdi.

GÖKHAN HEMEN DAMAT OLMAK İSTİYOR

Alkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Taşın kalbini de yosun sarıyor.” açıklamasıyla ilgili, “Fazla söze gerek yok, çok mutluyuz. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var, başka zaman baş başayken görüşürüz.” dedi.

Alkan, “Evliliğe giden bir ilişki mi?” sorusuna ise, “İnşallah” yanıtını verdi.