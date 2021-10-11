- Haberler
- Magazin Haberleri
- Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı
Nişanlısı Gökhan Alkan'ı çok özleyen Nesrin Cavadzade, Hatay'a gitti.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 08:07
- Güncelleme : 11.10.2021 - 09:24
'Üç Kuruş' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek olan Nesrin Cavadzade, nişanlısı Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı.
GÖKHAN'A GİTTİ
Cavadzade, 'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri için Hatay'da olan Gökhan Alkan'ın yanında soluğu aldı.
Yazın evlenecekleri konuşulan çift, baş başa zaman geçirerek özlem giderdi.
Mutlu çift o anları sosyal medya hesabından yayınladı.