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    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı

    Nişanlısı Gökhan Alkan'ı çok özleyen Nesrin Cavadzade, Hatay'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:24
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    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı

    'Üç Kuruş' dizisiyle yeniden ekranlarda boy gösterecek olan Nesrin Cavadzade, nişanlısı Gökhan Alkan'ın hasretine dayanamadı.

    GÖKHAN'A GİTTİ

    Cavadzade, 'Kalp Yarası' dizisinin çekimleri için Hatay'da olan Gökhan Alkan'ın yanında soluğu aldı.

    Yazın evlenecekleri konuşulan çift, baş başa zaman geçirerek özlem giderdi.

    Mutlu çift o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ın hasretine dayanamadı #1

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