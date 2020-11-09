Dolar
8.0656
-5.3255%
Euro
9.595
-5.2476%
Altın
1877.93
-3.8142%
Borsa
1232.59
3.4086%
G. Altın
489.922
-8.3956%
Bitcoin
122836.65
-6.7664%
EXEN Coin
12.22
0.49%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor

    Oyuncu Nesrin Cavadzade, gönlünü rol arkadaşı Gökhan Alkan'a kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 16:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor

    Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, aradığı aşkı 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan'da buldu.

    SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

    Yeni bir birlikteliğe adım atan ikili, Instagram hesapları üzerinden aynı anda beraber çekildikleri kareyi paylaştı.

    Paylaşımın ardından iki isme de mutluluk mesajları yağdı.

    "BENDE DE VAR BİR ŞEYLER"

    Öte yandan sürpriz aşktan sonra akıllara oyuncu Talat Bulut'un, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun." açıklaması geldi.

    Geçen hafta aşk hayatına ilişkin açıklama yapan Alkan da “Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor #1

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor #2

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor #3

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor #4

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşk yaşıyor #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir