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    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor

    Birkaç ay önce aşklarını ilan eden oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:53
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    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor

    Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aşklarını sosyal medyada ilan etmişti.

    SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRDI

    Cavadzade, sevgilisini de ailesiyle tanıştırarak, ilişkisinin evlilik yolunda gittiğinin mesajını vermişti.

    Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi.

    PANDEMİ SONRASI NİKAH

    Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor #1

    Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor #2

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