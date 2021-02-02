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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor

Birkaç ay önce aşklarını ilan eden oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini göz önünde yaşıyor.