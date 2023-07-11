Nesrin Cavadzade kendine başlık attı Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından iddialı pozlarını yayınladı.

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40 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününden bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayınca gündem olmuştu.

"Her yer kapalı"

Ünlü isim, Kaygılaroğlu ve bir diğer meslektaşı Bora Akkaş ile samimi anlarının yer aldığı bir videoyu “Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim. Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi.” notuyla paylaşmıştı.

"Mayoyla yakalandı"

Güzelliği ile nefes kesen Cavadzade, 3.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını yayınladı. Dekolteli etek-büstiyer kombiniyle kamera karşısına geçen ünlü isim, paylaşımına "Mayoyla yakalandı" mesajını yazarak; kendi fotoğraflarına başlık atmayı da ihmal etmedi.