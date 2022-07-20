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- Nesrin Cavadzade kırmızı elbisesiyle poz verdi
Nesrin Cavadzade kırmızı elbisesiyle poz verdi
Sosyal medyayı aktif kullanan Nesrin Cavadzade, yeni fotoğraflar yayınladı.
- Haber Merkezi
- 20.07.2022 - 07:33
En son Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Kırmızılar içinde
Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.
Güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflara "Beni güldürdüler" yazdı.