Nesrin Cavadzade kırmızı elbisesiyle poz verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Nesrin Cavadzade, yeni fotoğraflar yayınladı.

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Kırmızılar içinde

Özellikle meslektaşı Gökhan Alkan ile olan ilişkisiyle bir dönem gündemden düşmeyen oyuncu, ip askılı kırmızı saten elbisesiyle kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncu paylaştığı fotoğraflara "Beni güldürdüler" yazdı.