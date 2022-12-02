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    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü

    GQ Türkiye Men Of The Year gecesine katılan Nesrin Cavadzade, kıyafetiyle gözleri şaşı etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:28
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    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü

    Son dönemde nişanlısı Gökhan Alkan ile ilişkisini bitirmesiyle konuşulan Nesrin Cavadzade, GQ Men Of The Year ödül törenine katıldı. Cavadzade tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

    40 oldu

    40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve tercih ettiği kıyafeti ile kendine bir kez daha hayran bıraktı.

    Elbisenin altına mayo benzeri bir tulum giyen Nesrin Cavadzade, dekoltesi ve güzelliği ile göz kamaştırdı.

    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü #1

    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü #2

    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü #3

    Nesrin Cavadzade kıyafetiyle baş döndürdü #4


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