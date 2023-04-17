Nesrin Cavadzade, komşularını rahatsız etti Yaşadığı apartmanın içinde yaklaşık 15 kedi besleyen Nesrin Cavadzade, komşularıyla kavga etti.

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Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade’nin, sokak kedileri yüzünden komşusuyla başı derde girdi.

Altı ay önce 16 yıllık kedisi Çiko’yu ve daha sonra Api’yi kaybeden oyuncu, acısını dindirmek için Arnavutköy’deki evinin çevresinde bulunan minik dostları beslemeye başladı.

5 kediyi besliyor

Cavadzade, yaklaşık 15 kediyi apartmanın içinde besleyince, komşusundan itiraz geldi.

Oyuncunun kedilerden rahatsız olan komşuları, kendisini apartman yönetimine şikayet etti. Ünlü oyuncunun, bu olaydan dolayı komşularıyla sözlü tartışma yaşadığı öğrenildi.