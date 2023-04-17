Nesrin Cavadzade, komşularını rahatsız etti
ensonhaber.com

Ekranların güzel oyuncularından Nesrin Cavadzade’nin, sokak kedileri yüzünden komşusuyla başı derde girdi.

Altı ay önce 16 yıllık kedisi Çiko’yu ve daha sonra Api’yi kaybeden oyuncu, acısını dindirmek için Arnavutköy’deki evinin çevresinde bulunan minik dostları beslemeye başladı.

Nesrin Cavadzade, komşularını rahatsız etti

5 kediyi besliyor

Cavadzade, yaklaşık 15 kediyi apartmanın içinde besleyince, komşusundan itiraz geldi.

Nesrin Cavadzade, komşularını rahatsız etti

Oyuncunun kedilerden rahatsız olan komşuları, kendisini apartman yönetimine şikayet etti. Ünlü oyuncunun, bu olaydan dolayı komşularıyla sözlü tartışma yaşadığı öğrenildi.

Nesrin Cavadzade, komşularını rahatsız etti