Nesrin Cavadzade küvette poz verdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, küvette verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden.

Zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cavadzade, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

3 milyon takip ediyor

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, küvetin içine girip poz verdi.

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile ilişkisine doludizgin devam eden Cavadzade'nin küvet pozları, sosyal medyada da gündem oldu.