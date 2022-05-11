- Haberler
- Magazin Haberleri
- Nesrin Cavadzade küvette poz verdi
Nesrin Cavadzade küvette poz verdi
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, küvette verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 11.05.2022 - 09:57
- Güncelleme : 11.05.2022 - 10:27
Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden.
Zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cavadzade, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
3 milyon takip ediyor
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, küvetin içine girip poz verdi.
Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile ilişkisine doludizgin devam eden Cavadzade'nin küvet pozları, sosyal medyada da gündem oldu.