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    Nesrin Cavadzade küvette poz verdi

    Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, küvette verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:27
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    Nesrin Cavadzade küvette poz verdi

    Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden.

    Zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cavadzade, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    3 milyon takip ediyor

    Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, küvetin içine girip poz verdi.

    Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile ilişkisine doludizgin devam eden Cavadzade'nin küvet pozları, sosyal medyada da gündem oldu.

    Nesrin Cavadzade küvette poz verdi #1

    Nesrin Cavadzade küvette poz verdi #2


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