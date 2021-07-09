Nesrin Cavadzade, maskeyi çıkardı

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Nesrin Cavadzade neden maske takmadığını anlattı.

En son 'Yasak Elma' disizinde 'Şahika' rolüyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Basın mensuplarını fark edince mağazada beş dakika bekleyip makyaj yaptıktan sonra maskesiz bir şekilde dışarı çıkan oyuncunun, maskesiz takılması dikkat çekti.

"BU SORUYA CEVAP VERMEYEYİM"

Cavadzade, toplumdaki aşılanma oranının yükselmesiyle dışarıda maske takmadığını açıklarken, "Siz aşı oldunuz mu?" sorusu üzerine "Size güzel görünmek için maske takmadım. Güvenli buluyorum, herkes aşısını oluyor ne güzel. Ben bu soruya cevap vermeyeyim" şeklinde konuştu.

"GÖKHAN DA İSTİYOR"

Cavadzade, ayrıca geçtiğimiz günlerde çocukları çok sevdiği ve altı yedi çocuk yapabileceği açıklamasının hatırlatılmasının üzerine "İnşallah düşünüyorum, Gökhan da çok istiyor" diye yanıt verdi.