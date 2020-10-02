Nesrin Cavadzade: Müstehcen fotoğrafları silmiyorum

Nesrin Cavadzade, hala kendisine müstehcen fotoğraflarını atanları biriktirdiğini söyledi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te babasıyla kahvaltı yaptı. Babasıyla kahbaltı yapan Cavadzade oyuncu, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti.

4 yıl önce sosyal medyadaki bazı erkek takipçilerinin kendisine müstehcen fotoğraflar gönderdiğini söylemiş, “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” demişti.

"VAKTİ GELECEK"

Oyuncuya sosyal medyadaki tacizin devam edip etmediği soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Ediyor ve ben hala biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın. Hâlâ saklıyorum o fotoğrafları, vakti gelince yayınlarım.”