Nesrin Cavadzade, saçını kazıtmayı düşünüyor
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından 45 gündür karantinada olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 09:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 45 gündür evinden çıkmayan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından esprili paylaşımlarda bulunuyor.
"GİDİP GELİYORUM"
Ünlü oyuncu karantinadaki halinden fotoğraf yayınladı. Güzel oyuncu, "Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum" notunu düştü.
Nesrin Cavadzade'nin bu mesajına takipçileri, "Hiç düşünme hemen kazıt" yorumunda bulundu.