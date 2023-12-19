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Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde Melisa Özsoy karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, katıldığı bir törendeki tarzıyla dikkat çekti.
Güzelliğini elbisesiyle taçlandıran Nesrin Cavadzade, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Hem fotoğraf hem de reels videosu olarak paylaşım yapan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.
Transparan Nesrin
Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan Nesrin Cavadzade, kusursuz fiziğini hem sağlıklı beslenmeye hem de spora borçlu.
Güzel isim sporunu seyahate gittiği şehirlerde dahi aksatmazken, son görüntüsü de beğenilerin odağı oldu.
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