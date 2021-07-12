Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan mutluluk pozu

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, Bodrum'da katıldıkları bir davette objektiflere yansıdı.

Kısa bir ayrılık yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan ile yeniden barıştı. Oyuncu çift, önceki gün birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgilisi Gökhan Alkan'la birlikte bir otelde düzenlenen davette mutluluk pozu veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, "Çok mutluyuz, Her şey yolunda." dedi.

"ÇOCUK İSTİYORUZ"

Önceki hafta da Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, “Çok çocuk istediğinizi söylemiştiniz. Sevgiliniz Gökhan Alkan ne diyor?” sorusuna “Çocuk düşünüyorum. O da çok istiyor.” diye yanıt vermişti.