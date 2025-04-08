Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den üzen haber geldi! Taze aşıklar ayrıldı

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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla sık sık gündem oluyor.

Sandık Kokusu dizisinden aşk bombası çıkmıştı. Dizi bittiğinde Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşkını ilan etmişti.

2 aydır birbirini tanıma aşamasında olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den üzen haber geldi. Taze aşıkların ayrıldıkları iddia edildi.

Hayat tarzları pek uyuşmayan çiftten Nesrin Cavadzade’nin yakın bir zamanda Pamir Pekin’i takipten çıkması da dikkat çekti.