Nesrin Cavadzade yazı getirdi Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü isimlerden Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Sosyal medyada aktif olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Şimdilerde tatil yapan oyuncu, sezonu açtı. Nesrin Cavadzade, mavi mayosuyla art arda verdiği pozları yayınlayarak "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim." notunu yazdı.

40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Nesrin Cavadzade, ardından ise bir fotoğraf daha paylaşarak, “Bacaklar kaslı ama ışık ters.” yorumunda bulundu.

Sanatçı Fedon ise 3 Mayıs'ta denize atladığı bir videosunu yayınlayarak "Ve Fedon denize düştü." ifadelerini kullanmıştı.