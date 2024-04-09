Haberler



Magazin



Nesrin Cavadzade'den Ali Koç paylaşımı! "Nazik adam"

Nesrin Cavadzade'den Ali Koç paylaşımı! "Nazik adam" Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından Ali Koç ile paylaşım yaptı.