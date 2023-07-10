Nesrin Cavadzade'den Alişan Uğur'a destek Nesrin Cavadzade, babası Özkan Uğur'un ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a sosyal medya hesabından destek oldu.

ensonhaber.com

3. kez lenf kanserine yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Baba ölümüyle yıkılan genç oyuncu Alişan Uğur'a, Üç Kuruş dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'den destek gecikmedi.

"Sen muhteşem bir insansın"

Geçtiğimiz sezonlarda yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Alişan Uğur ile rol alan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından genç oyuncuya sarıldığı pozları yayınlayarak "Alişancığım, canımın içi, babana böyle bir evlat yetiştirdiği için binlerce kez teşekkür ederim.

Sen muhteşem bir insansın. İncecik bir ruhsun, senin gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın.

Allah ailene ve sana metanet versin. Canımın içi, olağanüstü yeteneklerinizle bizi hep büyülemeye devam edeceksin." ifadelerini kullandı.