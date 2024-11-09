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Haber Merkezi

Bakü doğumlu olan Nesrin Cavadzade, Azerbaycan'ın Zafer Günü'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bu özel günü unutmayan Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına, hayranları da kayıtsız kalamadı.

"HARİKA BİR HİS"

Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı fotoğrafı takipçilerine sunan oyuncu 'Zafer Günümüz kutlu olsun. Senede iki kere Zafer Bayramı'nı kutlayabiliyor olmak harika bir his' notunu düştü.

TEBRİK MESAJLARI GELDİ

Paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarını birlikte yer veren oyuncuya sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.