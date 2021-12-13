Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan'a doğum günü sürprizi

Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gökhan Alkan'ın 34. yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı.

'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, iişkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

8 Aralık tarihinde 34'üncü yaşını kutlayan sevgilisi Gökhan Alkan için bir parti organize eden güzel oyuncu, kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

"NİKAH PROVASI"

Partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken; Cavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenildi. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından "Nikah öncesi prova gibi" yorumları aldı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞK"

Öte yandan şimdilerde 'Üç Kuruş' adlı dizide boy gösteren Nesrin Cavadzade, paylaşımına; Alkan'ı etiketleyerek "Happy birthday love (İyi ki doğdun aşk" notunu düştü.