Nesrin Cavadzade'den Uraz Kaygılaroğlu'na doğum günü öpücüğü Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı salladı. Güzel ismin paylaştığı video ise görenleri şaşırttı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladı.

Sosyal medya üzerinden Kaygılaroğlu ile fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, paylaştığı videoyla da sosyal medyayı salladı.

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımına hayranlarından yorum yağdı.

Uraz'ı öpücüklere boğdu

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Cavadzade, "Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim.

Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim.

Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın için. (Son kare farklılıklarımıza rağmen nasıl da ortak dil bulabildiğimize dair)" notunu düştü.

Başarılı isme Uraz Kaygılaroğlu ise "ahahahhaha seni seviyorum Nesrin" cevabını verdi.